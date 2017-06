Appesantito. Come al solito. Anzi, più del solito. Ieri, in serata, c'è stata una sfida al Bernabeu tra le leggende del Real Madrid e quelle della Roma: tante magie in campo, come la perla di Figo su punizione, e qualche chilo di troppo, come quello mostrato da Ronaldo, il Fenomeno. Quello che un tempo era il terrore dei difensori, ma l'idolo di ogni appassionato di calcio, è ora l'ombra ingombrante di quello che fu. Nonostante ciò, la classe rimane intatta, e il Bernabeu lo sa, tanto che gli regala una standing ovation. E per la cronaca, la gara è stata vinta dal Real Madrid per 4-0.