Ronaldo il Fenomeno era sul prato del Santiago Bernabeu con Cristiano Ronaldo durante la celebrazione del suo quarto Pallone d'Oro. Parlando a Bein Sport, il brasiliano si è detto felice ed entusiasta di partecipare al tributo per il portoghese: "E' un onore condividere il Pallone d'Oro con Cristiano Ronaldo, è un momento molto speciale per lui e per i madridisti blancos, con molte ambizioni". Il fenomeno ex Inter continua:"Il Real deve lottare per ogni titolo, Zizou Zidane sta gestendo bene la squadra ed ha motivato i giocatori in tutto e per tutto, spero che facciano il Triplete".

Al Bernabeu tra gli altri si sono visti anche Michael Owen e Luis Figo.