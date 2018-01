Il brasiliano Ronaldo non ha dubbi: Messi e Ronaldo difficilmente si dividerebbero i Palloni d'Oro, come hanno fatto nell'ultima decade, se avessero giocato nel periodo in cui c'erano anche Luís Figo, Rivaldo o Zinedine Zidane. "Nella mia generazione, la competizione era molto piu' grande - spiega in un'intervista alla Bild - Dico questo senza voler disprezzare Messi e Cristiano Ronaldo, lotteranno per il titolo di miglior giocatore del mondo nei prossimi anni. Comunque, ai miei tempi, c'erano Zidane, Rivaldo, Figo, io e poi apparve Ronaldinho. Era molto piu' difficile essere i migliori di quella generazione".