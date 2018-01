Il Fenomeno Ronaldo torna a parlare e racconta un retroscena che farà molto discutere sulla sua carriera. Intervistato da Folha de Sao Paulo, l'ex attaccante di Inter, Real Madrid e Milan ha svelato la sua passione per la birra: "Quando giocavo dovevo usare un sacco di trucchi per nascondere la birra, uno era quello di nasconderla nelle lattine di Guaranà. Adesso che sono un ex giocatore non ho più bisogno di farlo".



SUL FUTURO - Un commento, poi, sulla sua possibile nomina a presidente della federazione brasiliana: "Sarebbe un grande onore, ma prima voglio avere l'esperienza per gestire un grande club. Ho pensato di acquistare una seconda squadra in Spagna o in Inghilterra, voglio fare qualcosa di innovativo. Penso di essere pronto per quella sfida".