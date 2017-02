Intervenuto a ESPN Brasil, l'ex attaccante nerazzurro, Ronaldo, ha parlato del suo trasferimento dal Barcellona all'Inter e svelato un curioso aneddoto relativo a quel singolare taglio di capelli sfoggiato in occasione del Mondiali del 2002.



L'ADDIO AL BARCELLONA - “Avevo trovato l’accordo per il rinnovo con il Barcellona, non sarei dovuto andar via. Tutto cambiò una settimana dopo, quando l'avvocato e il presidente del club si rimangiarono la parola. Dissero che l’accordo era assurdo e che se qualche club avesse pagato la clausola, il Barcellona avrebbe accettato. All’epoca credo che fosse 29 milioni di dollari la clausola. Il presidente era Nunez e il ds era Gaspart. Non è stata colpa mia, sarebbe stato fantastico restare al Barcellona, la città è meravigliosa e il Barcellona è un grande club.



L'ARRIVO IN ITALIA - "La forza degli italiani è la difesa, sono specialisti in quello. Io sono arrivato in Italia nel momento migliore, c’erano mote squadre forti, anche Roma e Parma. Contro la Lazio fu una partita incredibile, vincemmo 3-0 e ricordo che fu stupendo. Tra l’altro la Lazio fu la squadra più vicina a comprarmi con il presidente Cragnotti".



IL SINGOLARE TAGLIO DI CAPELLI - Prima della semifinale del mondiale mi sono infortunato all'inguine. Ero al 60% delle mie condizioni, non di più. Allore feci qualcosa che avrebbe distratto tutti, tagliai i capelli in quel modo affinché avrebbero pensato più al look che al resto".