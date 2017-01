90+4' - GOOOAL! Stoke 1 United 1.



Wayne Rooney equalises and makes history to become #MUFC's all-time leading scorer. #STOMUN pic.twitter.com/gIzDapMUye — Manchester United (@ManUtd) 21 gennaio 2017

Una sistemata ai calzettoni, due passi prima di iniziare quella rincorsa che ti fa entrare nella storia:non è più un semplice giocatore del, è diventato leggenda. Il numero 10 dei Red Devils con un gol su punizione, al 94esimo, contro lo Stoke City, diventa il miglior marcatore della storia dello United: 250 reti, superato: l'ultimo con una magia contro i Potters, il primo il 24 ottobre 2004 contro l'Arsenal di, di. Un cammino iniziato contro i biancorossi die conclusosi contro i biancorossi diuna cammino iniziato quando era un semplice wonder boy e conclusosi da leggenda. Ora altre partite per allungare e incidere ancor di più il suo nome nella storia del Manchester United.L'ex detentore del record,ha confidato: "Mentirei se dicessi che non sono dispiaciuto di aver perso il record, ma in tutta onestà sono felice per Wayne. E' davvero un grande per il club e l'Inghilterra, è giusto che ora sia lui il miglior marcatore sia dello United che della nazionale".