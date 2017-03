Il futuro di Wayne Rooney potrebbe essere nel passato. Non la Cina o gli Stati Uniti sarebbero la meta del giocatore dalla prossima stagione, bensì l’Everton, squadra dove ha mosso i primi passi nel 1996 e che lo ha lanciato, fino al trasferimento al Manchester United nel 2004. Secondo l’Indipendent, l’Everton offrirebbe a Rooney un contratto da 170 mila euro a settimana.



A Goodison Park sono fiduciosi che l’affare si possa concludere. Si tratterebbe di un romantico ritorno, una delle poche volte in cui davvero il desiderio di un giocatore di chiudere la carriera nella squadra degli inizi trova concretezza. Si parla anche di un interessamento del West Ham per il giocatore Red Devil, ma per l’Indipendent si tratta di speculazioni, poiché la prima scelta sarebbe proprio l’Everton.