Intervistato da Il Mattino, Paolo Rossi ha acceso i riflettori sulla sfida in programma martedì 28 febbraio allo Juventus Stadium, in cui si affronteranno Juventus e Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia: «Non scopriamo di certo oggi quanto sia difficile uscire indenni dallo Stadium, in quanto basta considerare che nessuna squadra finora è riuscita a tornare a casa da Torino con un risultato utile. Tuttavia, credo che per il Napoli sarà difficile ma non impossibile: la squadra di Sarri propone un bel calcio che può mettere in difficoltà anche la corazzata bianconera. Già nella gara di campionato, infatti, il Napoli giocò alla pari con la squadra di Allegri e credo infatti che avrebbe meritato qualcosa in più».