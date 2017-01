Hier soir, Rudi Garcia est allé montrer son téléphone à l'arbitre assistant pour lui prouver qu'il n'y avait pas hors-jeu sur le but refusé. pic.twitter.com/uEzJIZx7RP — DailyMarseille (@DailyMarseille) 16 gennaio 2017

Inc'era il, ininvece il... sembra l'inizio di una filastrocca, e in un certo senso potrebbe esserlo: il racconto di uomo e del suo anomalo modo di lamentarsi delle decisioni arbitrali. In tal caso probabilmente titolerebbe così:. Sì, perchè l'ultima trovata dell'ex allenatore dellafa sorridere e, soprattutto, stupisce per la capacità di. Domenica, durante Marsiglia-Monaco, l'allenatore francese ha cercato di far vedere a un assistente dell'arbitro un video sul proprio smartphone per mostrargli che