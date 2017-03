Il suo nome torna di moda all'improvviso. Antonio Rudiger nel mirino dell'Inter, l'accostamento di queste ore non è proprio una novità in casa nerazzurra. Perché l'apprezzamento del ds Piero Ausilio per il difensore tedesco di proprietà della Roma nasce da lontano: estate 2015, l'Inter vuole investire su un centrale importante e offre 9 milioni di euro bonus compresi allo Stoccarda per Rudiger. L'incognita infortuni spaventa, l'offerta non basta né si alza, chiuderà più avanti la Roma che supera i 10/11 milioni tra fisso e bonus. Oggi, ne vale più del doppio.



RIMPIANTO E FUTURO - Un piccolo rimpianto per l'Inter che ci aveva visto lungo e stava chiudendo un colpo di ottimo livello, visto il rendimento del tedesco. Un bell'affare per Walter Sabatini, oggi la Roma si ritrova un altro patrimonio. E a giugno non potrà permettersi di perdere sia Rudiger che Manolas, ecco perché è verosimile che solo uno dei due lasci la Capitale. L'Inter segue sviluppi e situazioni, il preferito però rimane sempre Manolas nelle gerarchie di Suning. Dove Rudiger sarebbe stato perfetto. Ma ci sarà da trattare con la Roma, valori che si impennano e rimpianti che aumentano.