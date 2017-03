Antoine Rudiger, difensore della Roma e della Germania, parla della sua vita nella capitale a sportbuzzer.de: "Roma? E’ una città fantastica con un cibo eccezionale. Però vorrei un po’ più di privacy. Quando cammino a Berlino, mi riconoscono, ma la gente mi chiede in modo gentile se posso scattare una foto. A Roma è diverso: c’è tanta passione. Episodi di razzismo? E’ un peccato che nel 2017 ci siano ancora queste cose. Quando li ho sentiti non ho reagito perché altrimenti sarei stato più stupido di loro. In Germania non accade nulla del genere, neanche nei derby. Anche perché Berlino, dove sono cresciuto, è una città multiculturale. L’avventura in Italia? Qui la tattica è tutto, infatti a Trigoria passiamo anche un’ora e mezza ad analizzare video e in campo passiamo più di un’ora a studiare la tattica. Totti? Ormai è diventato normale sedermi a tavola con lui. Posso anche parlarci in italiano ora. Spero però penso “Wow, questo è Francesco Totti, ed è sentito di fronte a me”".