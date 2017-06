Sì, perchè la gara di ieri sera - quella inaugurale per l'Europeo degli azzurrini - ha indirizzato parte del mercato bianconero, per lo meno quello che passa dal settore dei difensori centrali. Contro la Danimarcasi sono dimostrati sicuri, maturi e affidabili, ma soprattutto molto affiatati. Hanno annullato e annichilito l'attacco avversario, dimostrando ancora una volta di essere pronti per le grandi responsabilità. Al pari dei "loro maestri" bianconeri: Barzagli, Bonucci e Chiellini. Sia come intesa che come livello, visti gli amplissimi margini di crescita dei due classe 1994. Così anche uno come Bonucci, cercato insistentemente dal Chelsea, diventa cedibile...