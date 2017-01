Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 arriva il punto della situazione di Daniele Rugani in casa Juve, che ai microfoni di Sky Sport ha provato a tirar fuori quanto c'è di buono anche dalla sconfitta in Supercoppa: “A noi le sconfitte, nel corso della stagione, ci hanno fatto bene e questa fa un po' più male delle altre e spero ci dia la giusta carica per ripartire subito ferocemente alla ripresa del campionato, con il Bologna. Dobbiamo subito dimenticarci della Supercoppa e subito dobbiamo pensare a fare punti su punti, perché manca ancora un intero girone di ritorno e due partite dell'andata, quindi vogliamo subito ripartire forte”. Capitolo da archiviare in fretta dunque, ma contro il Bologna non saranno ammessi passi falsi: “Quando ritorni da giorni di stop o da periodi senza giocare, c'è sempre un'incongita, è sempre più rischiosa la partita e con il Bologna mi aspetto una partita dura. Perché comunque anche l'anno scorso nel girone abbiamo pareggiato, insomma loro sono una buona squadra e noi, ripeto, dobbiamo andare in campo cattivi e cercare di vincere a dare subito un'impronta forte al campionato”. Per quel che riguarda invece il proprio momento personale, ecco che Rugani gonfia il petto: “Io mi sento un giocatore da Juventus. Poi ovviamente il mister fa le sue scelte in base a quello che vede come è giusto che sia. Però il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e soprattutto migliorare e crescere ogni giorno. Perché sono giovane e posso farlo e l'obiettivo è quello di migliorare sempre di più per poi confermare la mini serie che adesso è mini e che un giorno diventi una maxi serie”.