Un anno fa a quest'ora Rugani faceva i primi, timidi, passi nell'undici titolare della Juventus. L'esordio dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro il Torino fu il preludio all'ascesa in bianconero che si concretizzò anche grazie agli acciacchi della BBC, acciacchi che in questa stagione si stanno facendo ancor più pensanti e frequenti rispetto a quelli dell'anno passato. Inutile girarci intorno, i problemi fisici di Barzagli e Chiellini stanno certamente giocando in favore del minutaggio di Rugani, ma il centrale di Lucca non sta sprecando nemmeno un minuto concessogli da Allegri tant'è che, a oggi, è lui l'alternativa numero uno ai mostri sacri della difesa bianconera, addirittura prima di Medhi Benatia, non proprio l'ultimo dei difensori arrivati in Serie A.