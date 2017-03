Dal ritiro della Nazionale, a Coverciano, parla Daniele Rugani, difensore della Juventus e degli azzurri: "E'importante la sfida contro l'Olanda martedì perché è un'amichevole contro una squadra forte che ha qualità. A noi servirà soprattutto per migliorare e per trovare i giusti meccanismi come singoli e come squadra". Sul percorso in bianconero: "Io sono alla Juve da due anni, so qual è la mia situazione, so qual e' il mio percorso, e so le difficoltà che devo superare e quello che devo fare per diventare un grande giocatore. Quando vengo in Nazionale sento la fiducia dei compagni e dell'allenatore".