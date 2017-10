E 5: Daniele Rugani non fa più parte dello scacchiere bianconero. Dopo aver giocato titolare le prime cinque giornate di campionato, il difensore della Juventus è sparito dal campo nelle ultime cinque gare.



PARADOSSO - Eppure con lui la squadra ha sempre vinto, incassando solo 3 dei 14 gol subiti. Rugani ha saltato le partite più importanti in campionato (contro Torino, Atalanta e Lazio, pure in Supercoppa) e non ha mai giocato in questa edizione della Champions League: in panchina a Barcellona e con l'Olympiacos, addirittura in tribuna mercoledì contro lo Sporting Lisbona.



TROPPO BUONO - Per il giovane difensore, che aveva convinto i bianconeri a portarlo a Torino dopo il buon tirocinio nell’Empoli, senza più Bonucci questa doveva essere la stagione del decollo, ma ora è in una fase di stallo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, quando ha giocato non ha lasciato tracce indelebili (5,08 la media voto), però per crescere serve continuità. Ad Allegri non sono piaciuti alcuni atteggiamenti, in campo e in allenamento: lo vorrebbe più determinato e concentrato. Si aspettava più fame, invece Rugani è troppo tenero e troppo propenso ad accontentarsi per i suoi gusti.



VERSO UDINE - Con lo Sporting il tecnico ha scelto Benatia in coppia con Chiellini. Il marocchino è stato sostituito da Barzagli per una botta: il responso del giorno dopo è forte contusione alla caviglia sinistra, verrà monitorato nei prossimi giorni ma difficilmente ce la farà per la gara con l'Udinese. Un concorrente in meno per Rugani: con Howedes ancora tra gli indisponibili, saranno tre centrali in corsa per due maglie da titolare. Se Allegri dovesse scegliere Barzagli e Chiellini, per Daniele sarebbe la sesta panchina consecutiva.