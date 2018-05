Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il noto cantautore Enrico Ruggeri, è tornato sui fatti di Inter-Juventus.



“Non l’ho vista in diretta perché stavo suonando sul palco, ho visto uno del pubblico sorridermi e poi chiudersi in se stesso. Quindi avevo capito che era finita male. Non averla guardata mi ha salvato dall’esacerbare gli animi. Quando ritieni di essere danneggiato dall’arbitro, allora invochi i santi del calcio e i poteri forti. Come ha fatto la Juve a Madrid, poi quando il potere forte sei tu dici che non bisogna lamentarsi dell’arbitro. Siamo tutti così, è l’indole umana. Mandzukic? Sono contento che sia sopravvissuto, sembravano delle foto di guerra. L’Inter può battere il Real Madrid e perdere con la Nazionale cantanti, a seconda del suo umore. E’ il bello e il brutto di essere interisti, è una metafora della vita, l’Inter”.