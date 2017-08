La redazione di Radio CRC ha fatto il punto sulla situazione legata al possibile erede di Reina, Geronimo Rulli: "Martedì scorso il presidente De Laurentiis ha contattato telefonicamente il presidente della Real Sociedad, Aperribay. C'è stata una richiesta ufficiale, ma solo verbale: l'offerta del Napoli è di ventisei milioni cash sarebbe stata anche accettata dalla Real Sociedad, comprensiva del 30% per il Manchester City. La squadra spagnola ha però bisogno di una alternativa: si voleva prendere Pacheco dall'Alaves, ma quest'ultimo ha sparato una cifra spropositata di 16 milioni. A fronte di questa richiesta, la Real Sociedad ha desistito. E' spuntato Mino Raiola, perchè dovendo andare al PSG Reina lì c'è un suo assistito in uscita come Areola. La proposta è di dare quest'ultimo in prestito alla Real Sociedad con ingaggio pagato anche dal Paris Saint-Germain. Si potrebbe completare questo giro: Reina al PSG, Areola in prestito alla Real Sociedad, Rulli al Napoli".