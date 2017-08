Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando da diversi mesi per acquistare il portiere argentino della Real Sociedad Geronimo Rulli. La domanda del club basco, però, fino a questo momento, non ha mai incrociato l'offerta di quello partenopeo.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ds napoletano aveva messo sul tavolo una cifra attorno ai 24 milioni di euro, mentre il club spagnolo ne chiedeva ben 30 più altri 5 di bonus. Per un totale di quasi undici milioni di differenza tra parte fissa e bonus.