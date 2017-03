Al quotidiano TuttoSport, l'ex attaccante dell'Inter, Rumenigge, adesso dirigente del Bayern Monaco, , ha parlato della società nerazzurra, ma anche più in generale del calcio a Milano.



"Se sfideremo l'Inter per Verratti? Non credo che il Psg lo metterà sul mercato, ha un contratto lungo e a Parigi non mancano i soldi. I cinesi? Non li conosco, ma l'importante è che entrambi (quelli di Inter e Milan, ndr) conservino la filosofia calcisitica delle due società, che sono tuttora rispettatissime nel mondo"