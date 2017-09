Intervistato dalla Bild il presidente esecutivo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha attaccato e criticato duramente il proprio bomber, Robert Lewandowski, che a mezzo stampa aveva chiesto più investimenti da parte della società.



CONTRATTO SENZA CLAUSOLE - "Mi dispiace per quanto ha detto. Non è la prima volta che fa accuse scorrette sulla mancanza di supporto da parte dei suoi compagni di squadra. Sfortunatamente il suo agente, Mr. Barthel è spesso il suo spirito guida (dietro alle critiche sul Bayern) ed è questo il caso. Io però non credo che il giocatore abbia tutto questo potere. Come può vedere nel suo contratto Lewandowski ha firmato fino al 2021 e senza clausole d'uscita".



IL REAL E' PEGGIO - "Lewandowski si è anche lamentato della tournèe in Asia, ma dovrebbe tenere a mente che il suo club dei sogni, il Real Madrid, ha passato 24 giorni in viaggio al caldo, il doppio rispetto a quanto abbiamo fatto noi".