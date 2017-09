Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge spiega le motivazioni dell'esonero di Carlo Ancelotti: "Le performance da inizio stagione non hanno rispettato le aspettative della società. La partita di Parigi ha fatto capire che andavano tratte delle conclusioni. Io, Carlo e il ds Hasan Salihamidzic abbiamo avuto un dialogo aperto e serio, e oggi abbiamo comunicato la nostra decisione all’allenatore. Vorrei ringraziare Carlo per la collaborazione ed esprimo il mio dispiacere per la piega che hanno preso gli eventi. Carlo è un mio amico e tale resterà, ma abbiamo dovuto prendere questa decisione per il bene del club. Adesso mi aspetto una reazione positiva e performance di livello dal gruppo per raggiungere i nostri obiettivi".