Preso Bonucci, occhi su un attaccante ma non solo: il Milan non si ferma più e vuole un rinforzo anche a centrocampo, i fari sono puntati sulla Bundesliga e più precisamente sul Bayern Monaco. Il Nuovo obiettivo di Fassone e Mirabelli infatti è Renato Sanches, portoghese classe '97 arrivato la scorsa estate in Baviera ma mai esploso alla corte di Ancelotti. La conferma dell'interesse rossonero arriva direttamente da Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, alla partenza per la tournée in Cina: "Posso confermare che il Milan è interessato a Renato Sanches, ma non c'è ancora un accordo economico".



LE CONDIZIONI - Il Milan dunque ci prova sul serio per il portoghese, provando a fare leva sul suo potente agente Jorge Mendes: ha già portato in rossonero André Silva, i rapporto con la dirigenza milanista sono buoni e potrebbero portare a questo nuovo affare. A quali condizioni? Prestito oneroso biennale con diritto di riscatto, questa la formula studiata dai rossoneri che però al momento non convince i bavaresi. I contatti però, come testimoniano le parole di Rummenigge, procedono: prende sempre più corpo l'idea Renato Sanches.