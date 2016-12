Arjen Robben ed il Bayern Monaco: un matrimonio destinato a proseguire. L'olandese, che gioca in Germania dal 2009, ha il contratto in scadenza a giugno 2017, ma i bavaresi vorrebbero prolungare il rapporto. In questa stagione l'ex Real Madrid ha messo a segno cinque gol e quattro assist in dieci presenze in Bundesliga. Robben resta un elemento importante per la rosa del Bayern nonostante l'età; l'olandese, infatti, spegnerà trentatré candeline il prossimo 23 gennaio, ma ha dimostrato di poter essere ancora decisivo.



Secondo quanto riportato da Tuttosport anche Karl-Heinz Rummenigge, direttore generale del club tedesco, ha parlato della situazione contrattuale dell'olandese, ribadendo la volontà del club di trattenerlo: ''Siamo molto ottimisti, entrambi vogliamo il rinnovo e le condizioni affinché possa accadere sono buone''. Difficile, quindi, poter pensare che a giugno Robben possa essere svincolato e liberamente acquistabile. Il futuro dell'olandese, con ogni probabilità, sarà ancora a Monaco di Baviera.