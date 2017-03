Vittoria della Nuova Zelanda contro le Figi, nel match valido per le qualificazioni al prossimo mondiale. Una doppietta di Ryan Thomas vale il 2-0 per le All Whites, che chiudono così la seconda fase di qualificazioni vincendo il girone. Il loro prossimo impegno sarà lo spareggio contro la vincitrice dell'altro girone, che comprende Tahiti, Isole Salomone e Nuova Guinea. La vincente della finale, che verrà decretata da una doppia sfida che si giocherà il 28 agosto e 5 settembre, si giocherà la qualificazione in Russia in un playoff intercontinentale contro la quinta classificata del girone sudamericano. Gli incontri si disputeranno il 6 e 14 novembre.