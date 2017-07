ha prima attaccato il, scusandosi dopo il video su Facebook in cui Marco Fassone gli ha risposto spiegando il progetto rossonero , poi Walter, il nuovo direttore tecnico del gruppo. E, dopo l'amministratore delegato rossonero, anche l'ex direttore sportivo dellaha voluto dire la sua al presidente giallorosso. Queste le sue parole raccolte da Pasquale Guarro, inviato di calciomercato.com: "Le operazioniin giornata? Siete ossessionati. Le parole di Pallotta? Voglio equità.non richieste da nessuno, ma non c’è problema. Vedremo come reagiranno i tifosi della Roma. Una motivazione ulteriore per noi? No, lavoro per una grandissima società, non ho bisogno delle parole di Pallotta per correre.”.Queste, invece, le sue parole all'ANSA: "Ho sempre ammirato la genialità del presidente della Roma, James Pallotta, puntualmente riconfermatasi quando ha deciso di accettare le mie dimissioni a settembre e non a maggio quando le avevo presentate. Nonostante la sfiducia che Pallotta oggi lamenta ho quindi dovuto e voluto completare la campagna acquisti che per sua fortuna ha portato la mia squadra ad ottenere 87 punti in campionato eAuspico che la Roma possa in futuro ribadire classifica e introiti con i calciatori individuati ed acquisiti dalla nuova gestione".