Sabatini dice addio, l'Inter promuove nuovamente Piero Ausilio a primo intermediario con la società per la gestione del mercato e dei fondi a disposizione per l'Inter Sabatini viene convinto a restare, ma Suning gli concede pieni poteri d'azione e di firma ridimensionando ulteriormente il lavoro e la posizione di Ausilio Sabatini e Ausilio rimangono entrambi nel proprio ruolo fino a dicembre (quando scadrà il contratto con Suning) con la società che conferma un sostanziale autofinanziamento per il prossimo mercato. Sabatini lascia e al suo posto Suning inserisce nel proprio organigramma un nuovo dirigente. Fra le scelte possibili, secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è il ritorno in nerazzurro di Marco Branca sponsorizzato alla proprietà cinese dall'ex-presidente Massimo Moratti.

Parole d'addio, cariche di rimpianti e di rammarico.è pronto a separarsi dall'Inter e porre fine all'avventura da direttore dell'area tecnica diSport. Il rapporto del dirigente italiano con la proprietà cinese del club nerazzurro (e del Jiangsu Suning) è ai minimi storici e le parti stanno lavorando alla risoluzione anticipata del contratto in scadenza a fine anno.Parlando sotto la sede milanese dell'Inter Sabatini ha oggi aperto all'addio: "Io non voglio creare confusione. Se l'Inter andasse in Champions per me sarebbe una consolazione per un’esperienza poco esaltante. L’Inter è l’Inter e sarebbe stato bello costruire una storia più consistente di questa".Che succede quindi ora all'Inter? Nell'immediato probabilmente nulla perchè come confermato dallo stesso Sabatini le parti stanno ancora discutendo in un clima di rispetto sereno. Non è escluso che suning provi a trattenerlo, ma per farlo dovrebbe garantire le promesse che finora non è riuscita a mantenere. Cosa può accadere? Ecco 4 scenari possibiliLa volontà di Suning è quella di provare a lasciare serena la squadra e l'ambiente in vista di una corsa verso un piazzamento in Champions League fondamentale per i bilanci del club. Di sicuro la proprietà cinese dovrà prendere una decisione, possibilmente pubblica, per tranquillizzare i tifosi. L'addio di Sabatini è un segnale che in pochi si aspettavano.