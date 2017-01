Walter Sabatini, ex ds della Roma invitato alla trasmissione di Sky Sport "Calciomercato, l'originale", ha parlato di Iturbe, uno dei suoi acquisti in giallorosso e prossimo attaccante del Torino: "Iturbe l'ho pagato 30 milioni? Un po' meno, ma comunque molto. Era un momento in cui poteva essere un giocatore importante per noi. Quanto lo ha pagato il Toro? Credo un po' meno. Sono sicuro che farà ancora in tempo ad esprimere il suo valore, ha solo 23 anni. E' stato vittima un po' del suo stato d'animo e magari non è riuscito ad essere all'altezza di quello che ci si aspettava da lui. Il Torino è la piazza giusta per rilanciarsi..."