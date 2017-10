Nella settimana del derby e in attesa di capire quali saranno le scelte finali di Spalletti e Montella c'è chi non si nasconde e, anzi, si è già schierato a sostegno della propria squadra del cuore. Si tratta della bellissima Sabrina Hammami, nota tifosa nerazzurra, che ha già colorato di nerazzurro i suoi social.



Sabrina ha infatti realizzato un video in cui prima dormendo vestita soltanto da reggiseno e perizoma sogna i gol negli ultimi derby di Antonio Candreva e poi, dopo una doccia bollente, indossa la divisa nerazzurra numero 23 ed entra a San Siro pronta per il derby. Un video che ha spopolato in rete e che vi riproponiamo qui insieme alla gallery della bellssima Sabrina