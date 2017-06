Il caso Donnarumma continua a far discutere. Del mancato rinnovo del portiere classe '99 con il Milan ha parlato anche Arrigo Sacchi, in un suo editoriale per La Gazzetta dello Sport: "Stimavo Donnarumma come ragazzo e come giocatore, ma sono rimasto stupito dalla mancanza di riconoscenza verso il Milan. Questa sua decisione mi fa sorgere dubbi non soltanto sulla sua integrità umana, ma anche sulla sua futura carriera. Gli ricordo che tutti quelli che hanno privilegiato i soldi, come fecero ad esempio Kakà e Shevchenko che lasciarono il Milan per il Real Madrid e per il Chelsea, poi se ne sono pentiti amaramente".