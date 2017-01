Arrigo Sacchi e Massimiliano Allegri sono stati spesso protagonisti di siparietti nei quali uno criticava l'altro. Oggi, per la prima volta, arrivano parole al miele da parte del tecnico di Fusignano nei confronti dell'allenatore della Juventus. Questo quando dichiarato da Sacchi a La Repubblica: "Allegri è sempre stato un tipo prudente, adesso dimostra di essere anche coraggioso, ha voluto chiedere di più a sè stesso. Questa Juve d'attacco mi piace molto, non si svilisce più. Ora non si accontenta solo di vincere. Sta pensando in grande, com'è necessario per conquistare la Champions. Credo che per la Juventus possa essere l'anno giusto, nessuna altra grande mi convince. Potrà diventare un degno vincitore, non solo un vincitore. La Juve era già forte, giocando così lo sarà ancora di più",