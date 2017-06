Arrigo Sacchi ha ricevuto un riconoscimento alla carriera nel corso dell’evento Football Leader. L’ex tecnico del Milan ha approfittato dell’evento per fare il punto sul campionato italiano che si è appena concluso: "Ringrazio chi ha deciso di premiarmi. Il Napoli gioca molto bene ma quest'anno non poteva fare meglio. Adesso si deve acquisire una cultura, l'impegno c'è stato e la qualità del gioco anche. La Juventus ha portato via agli azzurri il giocatore più importante ma nonostante questo la squadra di Sarri è riuscita a fare più gol dell'anno scorso. Il tecnico ha dato uno stile preciso, non è mancato niente alla sua formazione. La Juve è semplicemente più forte. Il Napoli ha tanti buoni giovani, come Zielinski e Diawara e con l'entusiasmo si può arrivare a traguardi importanti. Non si può programmare ma soltanto arrivare alla vittoria, perché ci sono quattro o cinque squadre che hanno più soldi".