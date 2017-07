L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha fatto il punto su quella che sarà la lotta scudetto la prossima stagione concentrandosi sopratutto su Napoli e Juventus. “Sognano lo scudetto? Sbagliano. Che storia hanno per poter dire una cosa del genere? Non mi pare che ci siano giocatori del Napoli con un pedigree di successi nazionali o internazionali vistosi", ha dichiarato Sacchi a Il Mattino. "Meglio procedere a fari spenti, con prudenza. Non devono giocare con l’ansia di vincere, se non vincono non sarà un fallimento. Bisogna chiedere ai giocatori di dare il massimo. Mettere pressione è un errore imperdonabile. Non basta giocare bene perché la Juve sa come fronteggiare i momenti di difficoltà, il Napoli appena molla un millimetro nel gioco o nella concentrazione non sa che fare. Questo perché non ha i top player che ha la Juve. I bianconeri sono favoriti per lo scudetto, partiranno sempre in vantaggio rispetto agli altri.”