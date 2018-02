Perché la Juve non vince le finali in Champions? Arrigo Sacchi a Gianlucadimarzil.com risponde così: "Perché siamo ignoranti noi. Molti giornali in questi giorni hanno messo tra le cose non buone del 2017 il secondo posto della Juve in Champions. Questa è ignoranza! È un’apertura mentale mediocre! Se riusciamo a concepire solo il primo posto siamo veramente degli ignoranti! La Juventus la puoi criticare per molte cose, perché non sempre il suo gioco è fluido, emozionante, non sempre è così generosa, fa goal e si chiude, non le interessa lo spettacolo, ma d’altronde lo dice anche il suo allenatore. Però la Juventus ha fatto due secondi posti in tre anni - ha proseguito -. Non è bravo solo il primo! Sembra quasi che ci si vergogni del secondo posto. A me capita che mi dicano, ancora oggi: “Ah, peccato per quel secondo posto!”. Incredibile".