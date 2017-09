Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha commentato il secondo turno di Champions League sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Il secondo turno di Champions vede vincenti le nostre tre squadre. Non tutte hanno convinto, ma si spera che questi risultati migliorino autostima e gioco. La Juventus legittima il 2-0 sull’Olympiacos sfruttando personalità, storia, volontà e qualità individuali [...] La Juve è una certezza: anche quando non incanta trova sempre il modo di affermarsi attraverso i propri singoli e il proprio carattere. Purtroppo il gioco ha difettato di velocità, con poco movimento senza palla e con troppi giocatori fermi a ricevere i passaggi, aiutando la difesa avversaria. Anche i sincronismi e la fluidità di manovra sono in divenire. Gli uomini di Allegri avrebbero potuto segnare soltanto sfruttando un colpo di testa di Mandzukic o uno spunto di Dybala, ma i greci hanno trovato le contromisure anche se al limite delle loro forze. L’inserimento di Higuain ha fatto saltare questo ostacolo, i bianconeri hanno ritrovato vittoria e campione. La Juventus è una grande realtà, un grande club, una grande storia, un grande allenatore e grandi giocatori: i due ottimi secondi posti confermano che non è lontana dall’agognata Champions. Per fare un ulteriore salto di qualità, Max dovrà per forza lavorare su uno stile di gioco più internazionale, come già in generale hanno fatto tutte le grandi del torneo, compresi Real Madrid e Barcellona".