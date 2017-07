Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione dei top club italiani: ''La lotta al titolo dipende da varie cose. Prendi il caso del Napoli: i partenopei possono sognare di conquistare lo scudetto, ma non possono programmarlo. Tutti vorrebbero vincere investendo di meno rispetto alle rivali, ma la Juventus ha un fatturato triplo che le permette un certo tipo di mercato, il Milan ha già speso 220 milioni, l’Inter ne ha spesi centinaia durante gli anni e anche la Roma ha dimostrato di avere una maggiore solidità finanziaria. Per non parlare della storia delle società, che è di per sé un vantaggio. Anche questo è un aspetto che conta tantissimo''.