Nel corso di un evento a Milano, l’ex ct di Milan e Nazionale, Arrigo Sacchi, ha riservato un discorso davvero particolare ad Andrea Belotti. L'attaccante del Torino era presente in sala, e avrà ascoltato con molto interesse le parole di Sacchi.



Arrigo, rispondendo alle domande di Caressa e Zazzaroni, presenti anche loro sul palco, ha esordito con: “Dio non gli ha dato il talento…”. Momento di suspense, ma era semplicemente uno scherzo. Sacchi ha infatti continuato, precisando: “…Gli ha dato delle virtù maggiori: la generosità, l'entusiasmo, la passione, il cuore, il sacrificarsi per i compagni”. Un elogio a tutti gli effetti, ancora più emozionante se si tiene conto che a pronunciarlo, è stata una personalità così autorevole nel mondo del calcio. A quel punto sono scaturiti gli appalusi.



Belotti avrà anche tutte le suddette qualità, ma nessuno può contraddire la realtà dei fatti: Il “Gallo” ha talento da vendere, è il classico "bomber di razza" per eccellenza, e il campo lo sta dimostrando, partita dopo partita.