Manchester United-Saint Etienne non è solo una gara valida per i sedicesimi di Europa League, ma è anche la sfida tra i fratelli Pogba: la stella dei Red Devils Paul e il fratello Florentin. Ecco le sensazioni che il difensore centrale biancoverde ha confessato in conferenza: "Ansia di affrontare Paul? Solo eccitazione, niente ansia. Sarò in uno stadio leggendario e avrò di fronte il mio fratellino, non c'è niente di più bello per me. Sarà più difficile per mia madre, per lei sì. Non vuole perdersi questo confronto, ma non ci saranno vincitori per lei. Non ci siamo sentiti per tutto questo periodo, solo prima del sorteggio, poi ci siamo concentrati solo sulle nostre squadre.



"Ibrahimovic? Conosciamo tutti le sue qualità formidabili, anche fisiche. Faremo di tutto per lasciarlo a secco e non subire gol. Ma non sarà facile. Il PSG insegna che tutto è possibile: il Barcellona è una squadra formidabile, e anche noi a Manchester giocheremo contro una squadra formidabile. Tutto è possibile".



"Domani sera io e Paul ci scambieremo la maglia e sarà un momento magico. Che vinca il migliore, io Paul l'ho già battuto una volta: a ping-pong, poi non ci siamo più sfidati in nessuno sport".