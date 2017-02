La UEFA ha deciso di aprire un procedimento penale contro il Saint Etienne per il comportamento dei suoi sostenitori nella gara contro lo United a Old Trafford. Questo il comunicato:



"E' stato aperto il procedimento disciplinare contro l'AS Saint-Etienne a causa del comportamento dei suoi sostenitori, durante la sfida dei sedicesimi di UEFA Europa League contro il Manchester United FC, disputata il 16 febbraio 2017 a Old Trafford. I seguenti procedimenti sono stati aperti contro l'AS Saint-Etienne per le seguenti violazioni:

- Utilizzo di fuochi d'artificio - Art 16 (2) del Regolamento disciplinare UEFA (DR);

- Lancio di oggetti - Art. 16 (2) DR; condotta impropria dei sostenitori 16 (2) DR."