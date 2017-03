Di proprietà dell'Aston Villa, ma in prestito al Saint-Etienne, Jordan Veretout ha parlato del suo futuro a But Football Club: "Io sto bene qui, come la mia famiglia. Il Saint-Etienne è un buon club per me, la gente mi mostra grande fiducia. Questo è un grande club con grandi tifosi, vedremo quello che succederà. Spesso mi viene chiesto cosa farò, ma mancano ancora otto partite. Ora sono concentrato sul finale di stagione, al mio futuro penserò più avanti".