Da troppo tempo Milano non partecipa alla Champions. Inter e Milan hanno attraversato momenti complicati e sono adesso alla ricerca di rilancio. Anche il sindaco Beppe Sala ha voluto evidenziare il lungo periodo di secca, scherzando su quello che potrebbe essere il prezzo da pagare per i due club nel caso anche quest'anno non dovessero raggiungere l'obiettivo ormai dichiarato di qualificarsi nelle prime quattro posizioni in classifica. Queste le parole che il primo cittadino di Milano ha rilasciato all'Ansa.



“Le due milanesi si sono molto rafforzate, più il Milan che l’Inter anche se i nerazzurri sono una buona squadra, credo che debbano avere entrambe l’obiettivo di andare in Champions. Lo auguro all’Inter per cuore, al Milan per solidarietà cittadina. Sono pronto a scommettere che entrambe andranno in Champions quest’anno. Se non vanno in Champions League gli tolgo lo stadio“.