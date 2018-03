Con finte e controfinte, da opportunista, in slalom: Salah segna in tutti i modi. Lo sa bene il Watford, che oggi ne ha presi 5 dal Liverpool, 4 che portano proprio la firma dell'egiziano ammirato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma; lo sanno ancora meglio i Reds, visto che sono 28 i gol realizzati in 30 partite in Premier League, ai quali vanno aggiunte le 6 reti in Champions League, una nei preliminari e una in FA Cup, il tutto condito da 12 assist (uno anche oggi per il compagno Firmino).Con il poker di oggi ad Anfield, Momo Salah vola al primo posto nella classifica della Scarpa d'Oro, superando Kane, Cavani, Messi e Immobile, tutti fermi a 24. E l'Inghilterra impazzisce...



KING SALAH - Per tutti, sui social, è il King, Re d'Egitto, Re Leone, incoronato dopo poco più di metà stagione grazie a numeri che fanno sorridere Liverpool e rammaricare Roma per quello che poteva essere. Nel calcio di Klopp, Salah, sembra esserci nato: primo giocatore della storia del Liverpool a fare così tanti gol nella sua prima stagione da Reds (superato Fernando Torres che si era fermato a 33, Salah è a 36); primo giocatore a fare 4 gol in un match dai tempi di Suarez (Norwich, dicembre 2013); primo giocatore dai tempi di Arshavin (ex Arsenal) a fare 4 gol con 4 tiri in porta. Numeri da urlo, numeri da record, numeri che fanno impazzire la Kop e Klopp: e la stagione non è ancora finita.