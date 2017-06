La Roma si allontana, il Liverpool si avvicina. Prosegue la trattativa tra i Reds e i giallorossi per il trasferimento di Mohamed Salah e stando agli ultimi aggiornamenti sono in netta ascesa le quotazioni per il buon esito dell'operazione.



Ieri Monchi ha chiarito che 'il prezzo lo farà la Roma', segnale per il Liverpool chiamato ad alzare la propria offerta: servono almeno 40 milioni di euro per strappare l'egiziano ai giallorossi e la società inglese è disposta a fare un passo avanti per accontentare Klopp. Per provare a dare un impulso alla trattativa, come rivelato dal Daily Mirror, l'agente di Salah è volato direttamente in Inghilterra: Ramy Abbas Issa è a Londra, potrebbe incontrare la dirigenza dei Reds per definire gli ultimi dettagli e sbloccare l'affare. Salah sempre più vicino al Liverpool.