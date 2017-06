Mohamed Salah è sempre più vicino al Liverpool: l'esterno egiziano della Roma, autore di 31 presenze in questa stagione in Serie A, costellate da 15 reti e 13 assist, è intrigato dal fascino e dalle avances dei Reds, che lo hanno eletto come obiettivo numero uno per l'attacco e come giocatore cardine per la prossima stagione.



LE CIFRE - Il classe '92 è orientato ad accettare la corte di Klopp e ha anche già accettato l'offerta economica propostagli dalla dirigenza del Liverpool, sulla base di un quadriennale con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Ramy Abbas, agente dell'attaccante egiziano, è volato a Londra per definire il trasferimento, con i Reds che avevano offerto 35 milioni di euro per il suo cartellino ma che sono pronti a salire fino a 40 tra parte fissa e bonus, per esaudire le richieste della Roma: tra l’offerta e la richiesta ballano infatti 5-6 milioni. Le sensazioni per la chiusura dell’affare sono molto positive: i giallorossi hanno bisogno di una cessione entro il 30 giugno per questioni di bilancio.