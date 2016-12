Il difensore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, al quale ha rivelato cosa gli ha detto il direttore tecnico Pantaleo Corvino per convincerlo a venire in Toscana: "Mi ha detto che sarei arrivato in una squadra che da sempre si batte per un posto in Europa League - ha dichiarato Salcedo - forse anche Champions. Che stava costruendo una squadra molto forte, capace di raggiungere traguardi importanti e anche per tutti questi motivi per me non è stato difficile dire di sì. Mi sono convinto in un secondo che sarebbe stata una sfida intrigante. Sono convinto di poter dare tanto alla Fiorentina e spero di poter restare qui, con la maglia viola addosso, a lungo".



Salcedo ha un sogno per questa stagione: "Vincere alla mia prima stagione in Italia sarebbe un po' come toccare il cielo con un dito. Sarebbe un sogno diventare campione in Coppa Italia o in Europa League".