Dalle solide rassicurazioni su una trattativa mai impostata per la cessione di Nikola Kalinic al Tianjin ad una altrettanto sicura smentita alle parole di Carlos Salcedo, rilasciate a Fox Sports (versione messicana), non proprio l’ultima emittente nel settore giornalistico sportivo. Le ultime settimane della Fiorentina sono state scandite da qualche imprevisto di troppo: prima l’attaccante croato che manda in aria i piani, forse più di entourage e controparte cinese ma comunque anche del club gigliato, che non a caso aveva tirato in ballo Fali Ramadani; poi l’uscita infelice del difensore messicano.



Reo quest’ultimo di aver giustificato le sue ultime esclusioni dal campo con un problema legato al contratto e ad un’opzione che vedrebbe la Fiorentina obbligata al riscatto del suo cartellino dal Chivas (per una cifra sui 6 milioni) dopo il raggiungimento di un certo numero di presenze. Effettivamente Salcedo manca all’appello da Fiorentina-Napoli dello scorso 22 dicembre, dove causò il rigore del 3-3 finale stendendo Mertens a tempo scaduto, ma le sue dichiarazioni hanno stonato e non poco. Così come ha stonato il comunicato del club dei Della Valle: "'Il calciatore Carlos Salcedo smentisce categoricamente le dichiarazioni a lui attribuite dall’emittente Fox Sports Radio e si riserva qualsiasi azione a tutela della sua immagine”, una reazione tanto repentina quanto superflua se è vero, come è vero, che qualsiasi persona dotata di connessione Internet (e in Italia parliamo della quasi totalità della popolazione) è in grado di andarsi a vedere ed ascoltare l’intervista telefonica effettuata da Fox Sports Radio. Un tentativo maldestro di giocatore e società di coprire un particolare che probabilmente era meglio mantenere nelle stanze interne del “Franchi”.



Le discussioni circa il suo riscatto, o meno, comunque vanno avanti e questo episodio non dovrebbe aver compromesso un eventuale accordo tra Fiorentina e Chivas; resta però un alone di dubbio intorno a Salcedo, che Sousa sembrava aver messo in punizione dopo il su citato errore ma che per “colpa” di questo video diventa questione anche un po’ più ingombrante. E scomoda.