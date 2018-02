Salernitana-Carpi 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 41’ Poli (C), 45’ Sprocati (S), 72’ Verna (C)



Salernitana (3-4-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Vitale; Pucino, Minala, Odjer (24’ Monaco), Zito (75’ Palombi); Sprocati, Rossi, Di Roberto (58’ Kiyine). All. Colantuono.



Carpi (4-4-2): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Poli; Calapai, Verna, Mbaye (76’ Sabbione), Garritano (69’ Pasciuti); Melchiorri (85’ Di Chiara), Mbakogu. All. Calabro.



Arbitro: Illuzzi della sezione di Molfetta



Ammoniti: 20’ Mbaye (C), 45+1’ Sprocati (S)