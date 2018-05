Una stagione da protagonista. Sempre più in alto: Tiago Casasola sta vivendo un'annata ad alti livelli con la Salernitana, garra e qualità, non una novità per il difensore cresciuto nel Boca Juniors (in foto, proprio ai tempi del Boca) e già capitano nelle giovanili degli Xeneizes così come nella nazionale Under dell'Argentina. In passato ha marcato Messi, Aguero e compagni negli allenamenti dell'albiceleste; oggi, è il leader della squadra di Colantuono che lo ha preso quando la Roma ha deciso di non puntarci più. Casasola nasce difensore centrale, così lo hanno acquistato i giallorossi grazie ad un'intuizione di Walter Sabatini; poi la fase dei prestiti, ma sulla fascia destra - dopo l'esperimento riuscito a Trapani - sta dimostrando di saperci stare, eccome. Ha raggiunto quota 100 presenze da professionista in Italia coronandole con una splendida prestazione contro il Perugia, Tiago quest'anno ne ha collezionate già 17 col Perugia da gennaio segnando anche due gol. Spinge, non si ferma un secondo, una macchina da guerra su cui ha messo gli occhi anche la Lazio, stessa proprietà della Salernitana e jolly ideale per Inzaghi in vista del prossimo anno. Torino e Fiorentina sono altrettanto interessate, in Spagna si è mosso l'Eibar, c'è la fila per questo terzino tutto cuore, inserimenti, rincorse e... gol. Valutazioni in corso, ma questo Casasola è da Serie A.