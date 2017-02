Claudio Lotito, patron della Salernitana, parla del futuro della squadra campana ai microfoni di Telecolore: "La Serie A? L'appetito vien mangiando, ma bisogna restare con i piedi per terra, bisogna fare le cose con intelligenza e in modo duraturo. Quando sono arrivato non c'era nemmeno un pallone e non lo dico per rinfacciare qualcosa. Ricordatevi i sacrifici che abbiamo fatto, la stabilità della nostra società vuol dire molto. Per andare in Serie A c'è bisogno di un clima favorevole nell'ambiente, non soltanto gli acquisti. Che io voglia impedire alla Salernitana di andare in Serie A è solo una leggenda metropolitana inventata da alcuni giornalisti. Tutti vogliono il massimo, ma per far sì che tutto vada per il meglio c'è bisogno di tempo. La storia della Salernitana? Ha una storia importante, ma in 97 anni non ha vinto trofei. Ha militato prevalentemente in Serie C, quindi si dovrebbe apprezzare il nostro sforzo di mantenerla prevalentemente in Serie B".