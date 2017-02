Il direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno ha dichiarato a Tgs studio Sport: "La vittoria nello scontro diretto con il Crotone è stata importante perché ci permette di essere la prima concorrente dell'Empoli per il quartultimo posto in classifica. Il nostro stadio è sempre stato un fortino, era strano non aver vinto mai in casa, dare continuità con l'Atalanta? E' una squadra tosta, hanno un allenatore bravo e stanno facendo un campionato di grandissimo livello, ma noi siamo in crescita e col Napoli siamo riusciti a giocare alla pari, io credo che abbiamo svoltato. Altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza? Ci può stare, sono successe altre volte certe situazioni. Il Genoa sta attraversando un momento difficile, Bologna e Cagliari hanno accusato un calo, ma intanto pensiamo all'Empoli, soprattutto perche' all'ultima giornata abbiamo lo scontro diretto in casa".



"Futuro societario con o senza Zamparini? In tutti e due i casi ci sarà un futuro. Non è detto che si debba per forza fare male se non avverrà il passaggio societario, molti ci hanno messo anche del loro. C'è stato un andamento di partite in casa che non fa parte della storia del Palermo".